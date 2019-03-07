Дружина Зеленського розповіла, як змінилося їхнє життя, коли чоловік став кандидатом у президенти



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Володимир та Олена Зеленські Фото: iod.media

За словами Олени Зеленської, відбулися зміни, пов'язані насамперед з безпекою

Дружина Володимира Зеленського Олена розповіла, що після того, як її чоловік став кандидатом у президенти у житті їхньої родини змінилося не так багато - Володимир так само багато працює, але при цьому приймає на себе величезну хвилю негативу, що не може не втомлювати. Про це вона розказала в інтерв’ю виданню «Йод.Медia».

«Однак дітей ми намагаємося якось від цього (негативу, – ред.) відгороджувати», - зазначила Олена.

Вона пояснила, що відбулися зміни, пов'язані насамперед з безпекою. «Тому, з міркувань безпеки, я не буду про це говорити. А в цілому все залишилося, як і раніше», - додала вона.

На питання, як відреагували діти на новий виток в кар'єрі батька, Олена відповіла, що старша донька (Олександрі – 14, – ред.) не хоче, аби тато занурювався у світ політики, а молодший син (Кирилові 6 років, – ред.) поки не дуже цікавиться татовою кар'єрою – його більше хвилює, чи зможе той з ним пограти.

«Старша донька стані юнацького максималізму висловлює активне невдоволення. Їй не хочеться, аби тато занурювався у світ політики, ставав схожим на тих представників політичного бомонду, яких вона бачить по телевізору. Я намагаюся їй пояснити, що в будь-якому середовищі можна залишатися самим собою, зберігати порядність і принциповість», – пояснила Зеленська.

На питання, чи готова вона до кардинальних змін у житті у разі перемоги Володимира на президентських виборах, Олена відповіла, що готовність - це результат процесу підготовки. «Я до такого не готувалася. А взагалі, в таких випадках не варто забігати наперед», – зазначила дружина кандидата.

Олена Зеленська, яка до того ж є автором автором студії «Квартал 95», попередила виборців, що її чоловік не є прототипом головного героя політичного телесеріалу «Слуга народу» Василя Голобородька.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.