Дубілет розповів, чи буде діджиталізація послуг для населення



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Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет

За даними міністра Кабінету міністрів, на кадровий документообіг витрачається близько 100 млн грн на папір на та канцелярію

Паперові документи в державі мають зникнути, але для людей, які не на ти з комп'ютером, має бути альтернатива. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Щодо адміністративних послуг для населення, звісно, ми не можемо сказати, що абсолютно все має бути в електронній формі, тому що дійсно є багато людей, які не на ти з комп'ютером. Відповідно для них має бути альтернатива», - зазначив Дубілет.

При цьому він зауважив, що плани уряду полягаються у тому, щоб зникли усі папери.

«Нам потрібно все це перевести в електронну форму. Паперовий документообіг - це не ефективно, це десятки тисяч державних службовців та мільйони українців, які гають свій час та таланти та це ризик корупції», - розповів міністр.

За його даними, на кадровий документообіг витрачається близько 100 млн грн на папір на та канцелярію.

«А в цілому держава витрачає на канцелярію та папери від мільярду гривень на рік. Папір, принтери, картриджі. Своєю чергою, на діджиталізацію з бюджету витратять набагато менше», - повідомив він.

Міністр уточнив, що питання уряду та держустанов мають вирішуватися в електронній формі, а держслужбовці мають вміти користуватися комп'ютером. Також він вважає, що протягом одного-двох років паперовий документообіг в багатьох установах замінять на електронний.

На запитання, чи звільнять людей, які роками перекладали папери, Дубілет відповів, що він подумає, як найкраще застосувати їхні таланти.

Нагадаємо, у Кабміні заявили про старт «винищення» паперових процесів.

Джерело: УНН