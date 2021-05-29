Стало відомо, про що Лукашенко та Путін домовилися у Сочі

28 травня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі

Лідери Білорусі та РФ говорили про гроші та авіасполучення

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Сочі домовився із президентом Росії Володимиром Путіним про новий транш кредиту.

Про це повідомляє інформагенція «Белта».

Зазначається, що під час зустрічі Лукашенка та Путіна у Сочі було остаточно вирішено питання про перерахування Росією другого траншу кредиту Білорусі та досягнуто домовленості про відкриття нових рейсів «Белавіа» в російські міста.

Надходження другого траншу російського кредиту в $500 млн очікувалося в першому півріччі.

Угода про надання Білорусі кредиту в $1 млрд, була підписана 21 грудня 2020 року. Перший транш кредиту в розмірі $500 млн Білорусь отримала 30 грудня минулого року.

Як відомо, 28 травня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі.