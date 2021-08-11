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    За добу в Києві від коронавірусу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

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    У столичних лікарнях зменшується кількість хворих на коронавірус - За добу в Києві від коронавірусу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих
    У столичних лікарнях зменшується кількість хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби коронавірус забрав життя трьох киян

    За минулу добу, 10 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 186 осіб. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 9 серпня було 167 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 560 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 212 798 осіб (за добу 10 серпня – 633)
    • померли 5 250 осіб (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 498 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 36 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 20 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125 031 особа (за добу 10 серпня – 20)
    • померли 2 779 осіб (за добу – 2)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 261 354 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 10 серпня зафіксовано 1122 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

    Нагадаємо, за добу 9 серпня в Києві було виявлено 167 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

    Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві від коронавірусу одужало втричі більше осіб, ніж виявлено нових хворих