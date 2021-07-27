Два арештованих літаки Boeing продадуть на аукціоні – Мін’юст

Обидва літаки нині перебувають у міжнародному аеропорту «Бориспіль» на Київщині

Стартова ціна літаків становить 26,7 та 13,8 мільйона гривень

Міністерство юстиції виставило на аукціон два арештовані літаки, стартова ціна яких становить 26,7 та 13,8 мільйона гривень. Про повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про літаки виробництва компанії Boeing та спільного виробництва Mcdonnell Douglas-Boeing. Їх планують продати на аукціоні 5 серпня.

Першим лотом є Boeing 737-500 виробництва Boeing Company, Seatlly (США), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів, яку може перевозити літак, становить 114 осіб, а його максимальна злітна вага сягає 60 555 кілограмів . Стартова ціна лоту – 26 785 000 гривень.

«Документи на літак відсутні, технічний стан літака не перевірявся», – зазначається у повідомленні.

Другий лот – DC-9-83 (MD-83) виробництва Mcdonnell Douglas-Boeing (США), 1991 року випуску. Його максимальна пасажиромісткість – 170 осіб. Злітна вага літака сягає 72 575 кілограмів . Стартова ціна літака становить 13 818 000 гривень.

Наліт повітряного судна становить 48 674 годин. Літак здійснив 35258 посадки. Строк експлуатації становить 27 років та 8 місяців. При цьому у літака наявне пошкодження гідравлічної системи шасі та зовнішні пошкодження корпусу.

Обидва літаки нині перебувають у міжнародному аеропорту «Бориспіль» на Київщині.

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