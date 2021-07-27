Співробітники Boeing масово переходять в Amazon і SpaceX

Тисячі інженерів Boeing звільнилися і перейшли на роботу в Amazon і SpaceX

Boeing скорочує штат через рекордні фінансові втрати після двох авіакатастроф і пандемії

Сотні колишніх співробітників Boeing перейшли на роботу в Amazon і SpaceX – компанія Boeing скорочує штат. Про це повідомляє Blooomberg.

Агентство з посиланням на дані LinkedIn пише, що в Amazon зараз працює близько 1 100 осіб, які пішли з Boeing, а в SpaceX – як мінімум 200.

Також ексспівробітники Boeing переходять у Microsoft, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

Загалом з початку 2020 року центр виробництва літаків Boeing у Сіетлі покинули більше 3 200 інженерів і технічних працівників.

«Ми ставимо питання, чи страждає Boeing від відтоку спеціалістів, адже потенційно дуже велика кількість інженерів покинула компанію в останні роки, а недавній процес найму не заповнив цю прогалину», – заявив аналітик Bank of America Рон Епштейн.

Компанія Boeing скорочує штат на тлі рекордних фінансових втрат.

«Раніше компанія збільшувала виробництво літаків, що призвело до рекордних продажів. Але ця стратегія перестала працювати після двох авіакатастроф за участю літаків 737 MAX, які забрали життя 346 осіб. Вони стали для Boeing «нічним кошмаром«, з точки зору піару, і боляче вдарили по виручці. Потім через пандемію впав попит на інший літак компанії – Boeing 787 Dreamliner», – пише агентство.

Протягом останніх років керівники Boeing стали «одержимими витратами» і витратили більше 40 млрд доларів на викуп акцій компанії, додає Bloomberg.

У зв'язку з такою стратегією компанія виявилася погано підготовленою до важких часів і нових загроз з боку конкурентів, підсумувало інформагентство.

Раніше ЗМІ повідомили, що біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737.