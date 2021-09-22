Соловйов, Пєсков і Симоньян: комітет Конгресу США схвалив санкції проти 35 росіян

У передбачуваний список санкцій потрапили олігархи, чиновники, силовики і представники кремлівських медіа

Комітет Конгресу США схвалив законопроєкт, за яким президент США Джо Байден може накласти санкції на 35 осіб, причетних до переслідування Олексія Навального. Про це написав конгресмен Пол Массаро в твіттері.

У передбачуваний список санкцій потрапили олігархи, чиновники, силовики і представники кремлівських медіа.

До нього увійшли:

глава «Роснефти» Ігор Сєчін,

президент «Транснефти» Микола Токарєв,

олігарх Роман Абрамович,

директор ФСБ Олександр Бортніков,

заступник голови ВТБ, син директора ФСБ Денис Бортніков,

президент ВТБ Андрій Костін,

міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,

глава ВЕБ Ігор Шувалов,

бізнесмен Алішер Усманов,

бізнесмен Ігор Дерипаска,

бізнесмен Геннадій Тимченко,

голова «Газпрому» Олексій Міллер,

губернатор Московської області Андрій Воробйов,

губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов,

міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко,

глава СКР Олександр Бастрикін,

глава транспортного управління ФСБ Росії Віктор Гаврилов,

глава челябінського УФСБ Дмитро Іванов,

директор ФСВП Олександр Калашников,

заступник голови АП Сергій Кирієнко,

глава АП Анатолій Вайн,

прем'єр-міністр Михайло Мішустін,

прессекретар Путіна Дмитро Пєсков,

суддя, яка засудила Навального, Олена Морозова,

генпрокурор Москви Денис Попов,

начальник поліції Хімок Ігор Янчук,

глава Росгвардіі Віктор Золотов,

ексгенпрокурор Юрій Чайка,

заступник міністра оборони Андрій Картаполов,

директор Першого каналу Костянтин Ернст,

головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян,

ведучий Володимир Соловйов,

депутат Павло Крашенинников,

мер Москви Сергій Собянін,

глава ЦВК Елла Памфілова.

Законопроект внесли відповідно до «акту Магнітського». Якщо його приймуть, список розгляне адміністрація президента США. Вона повинна буде обгрунтувати, чому стала чи не стала вводити санкції проти кожного, хто вказаний в документі. Таким же способом ввели заходи проти компаній, пов'язаних з «Північним потоком – 2».

Комітет також запропонував прийняти законопроєкти, які не дозволять використовувати Інтерпол для політичного переслідування.