Соловйов, Пєсков і Симоньян: комітет Конгресу США схвалив санкції проти 35 росіян

Комітет Конгресу США схвалив законопроєкт, за яким президент США Джо Байден може накласти санкції на 35 осіб, причетних до переслідування Олексія Навального. Про це написав конгресмен Пол Массаро в твіттері.

У передбачуваний список санкцій потрапили олігархи, чиновники, силовики і представники кремлівських медіа.

До нього увійшли:

Законопроект внесли відповідно до «акту Магнітського». Якщо його приймуть, список розгляне адміністрація президента США. Вона повинна буде обгрунтувати, чому стала чи не стала вводити санкції проти кожного, хто вказаний в документі. Таким же способом ввели заходи проти компаній, пов'язаних з «Північним потоком – 2».

Комітет також запропонував прийняти законопроєкти, які не дозволять використовувати Інтерпол для політичного переслідування.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all!