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    На півдні Китаю впав пасажирський літак: на борту було більше 100 людей

    Про кількість постраждалих та загиблих інформації поки немає - На півдні Китаю впав пасажирський літак: на борту було більше 100 людей
    Про кількість постраждалих та загиблих інформації поки немає
    фото скріншот відео

    Причини інциденту та інші деталі уточнюються

    На півдні Китаю впав пасажирський літак Boeing 737 компанії China Eastern Airlines, на борту перебували 133 людини. Про це повідомляє Global Times.

    «Літак Boeing 737, що належить China Eastern, із 133 людьми на борту потрапив в аварію, що спричинило пожежу в гірській місцевості в повіті Тенгсянь, Гуансі-Чжуанському автономному районі», – йдеться у повідомленні.

    Про кількість постраждалих та загиблих інформації поки немає. Причини інциденту та інші деталі уточнюються.

    Згодом стало відомо, що посольство України у Пекіні перевіряє наявність українців на борту літака, який впав на півдні Китаю. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Твітері. «Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, який зазнав катастрофи на півдні Китаю», – зауважив Ніколенко.

    Нагадаємо, військовий літак Сполучених Штатів під час навчань зазнав аварії на півночі Норвегії. На борту перебували четверо членів екіпажу.

    Теги: Китай літак
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    На півдні Китаю впав пасажирський літак: на борту було більше 100 людей