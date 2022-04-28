Китайські ЗМІ змістили акцент на нафтогазову війну

Китай чудово розуміє, наскільки погане становище у російських газових компаній

Піднебесна уважно слідкує за ситуацією в Європі

1. Китай-Білорусь

Китай і Білорусь підписали угоду про обмін новинами та співпрацю, яка сприятиме розвитку журналістської галузі.

Мій допис: скоро навіть китайці знатимуть, «откуда готовилось нападение»

2. Переговори

Phoenix: Ердоган запропонував підняти рівень стамбульських переговорів до лідерів Росії та України.

CNS: Гутерріш заявив, що розуміє вимоги Росії щодо українського питання та європейської безпеки, а також підтримує зусилля Туреччини щодо організації російсько-українського діалогу.

3. Рашкіни військові погрози

Huanqiu: Лавров: ризик ядерної війни дуже високий.

Ce.cn: Ван Веньбінь: ніхто не хоче бачити 3-тю світову війну. Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій і стриманість, не допустять ескалації ситуації, якомога швидше досягнуть миру.

Guancha: Росія попередила Британію, що негайно відреагує, якщо Британія продовжить підбурювати Україну до ударів по цілях у Росії.

Takungpao: Росія побудує 46 ракетних комплексів «Сармат». Деякі аналітики вважають, що ракета, запущена з Росії, може ефективно вражати глобальні цілі.

4. Озброєння та підтримка України

CNS: Німеччина надасть Україні танки і навчатиме українських військових.

CNS: НАТО та деякі інші країни провели зустріч у Німеччині. Остін: більше 30 країн на зустрічі погодилися повністю підтримувати оборонні потреби України.

CNS: Кулеба: ЗСУ переходять на озброєння і стандарти НАТО. Росія через санкції буде більш ізольована, а українським військовим буде чим воювати.

CNS: Японія надасть Україні ще одну партію продуктів харчування та ліків.

Guancha: Зеленський отримав запит на участь у G20.

Мій допис: Китай ще 26/04 передруковував рашкіни ЗМІ про те, що на Індонезію тиснуть зробити це запрошення

5. Санкції РФ

CNS: Федерація хокею скасувала кваліфікацію Росії на проведення ЧС з хокею 2023.

Huanqiu: Уряд Польщі оголосив санкційний список проти Росії та Білорусі. Серед підсанкційних компаній «Газпром» і «Новатек».

CNS: Британія оголошує про звільнення від мита український імпорт і забороняє експорт деяких технологічних продуктів до Росії.

Huanqiu: DJI призупинили продаж та післяпродажне обслуговування в Росії та Україні, але дрони та супутні продукти, які були продані, все ще можна використовувати.

Мій допис: тут така собі підтримка, бо заборонили і агресору, і нам

6. Бойові дії

Phoenix: Міністр збройних сил Великої Британії: для того, щоб зірвати наступ Росії, Україна може використовувати зброю, надану Британією та іншими західними країнами, для нападу на територію Росії.

Huanqiu: Пролунали вибухи в Бєлгородській, Курській та Воронезькій областях Росії на російсько-українському кордоні.

Phoenix: ЗСУ атакували позиції російської армії на острові Зміїний.

7. Нафтогазова війна

Hexun: Путін визнав, що санкції вплинули на нормальне функціонування галузі, заявивши, що Росії необхідно перенаправити потік нафти з Європи в Азію. Ходорковський: «Якби Путіну довелося перенаправити експорт нафти і газу з Європи на азіатські ринки, він втратив би більше половини своїх доходів».

CCTV: Мінекономіки Німеччини: Я сподіваюся знайти нове джерело нафти за кілька днів і припинити імпорт російської нафти.

CNS: Росія припиняє поставки газу до Болгарії та Польщі. Газпром: компанія не отримала оплату за газ у рублях.

CNS: Моравецький: припинення поставок є прямою атакою проти Польщі та відплатою за санкції. Польща може отримувати газ з таких країн, як Німеччина, Чехія та Литва.

Guancha: Джерело, близьке до «Газпрому»: 4 європейські покупці газу заплатили рублями, а 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в російських банках.

CNS: Нехамер: Австрія погодилася платити за російський газ в рублях.

Джерело: блог Катерини Качан

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