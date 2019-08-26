Двох нападників на табір закарпатських ромів у Львові звільнили від покарання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото6 mukachevo.net

Відповідне рішення виніс Перемишлянський районний суд Львівської області

Двох нападників на табір закарпатських ромів у Львові звільнили від покарання. Так, згідно з вироком, який оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень, суд визнав винними та звільнив від покарання двох нападників на ромський табір, у лісосмузі на перехресті вулиць Трускавецької та Тролейбусної, у Львові. Про це пише Мукачево.net.

Двоє учнів 11-а класу ліцею імені Івана Пулюя визнали свою провину в повному обсязі і уклали угоду з прокуратурою. за якою домовились співпрацювати зі слідством.

Зважаючи на визнання вини та сприяння у розкритті злочину, обох хлопців визнали винними та призначили по чотири роки і шість місяців позбавлення волі.

Перемишлянський райсуд Львова звільнив обох хлопців від відбування покарання, зобов’язавши упродовж півтора року періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року, на табір закарпатських ромів напали групи молодиків з палицями та ножами.

Тоді від ножових поранень загинув 24-річний ром, з села Серне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Баркасово Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Баркасово.

Пізніше з'ясувалось, що напад на закарпатських ромів у Львові вчинили учні двох шкіл. П’ятеро підлітків навчаються у школі №83, а четверо – у школі №36. Їх організатор 20-річний Андрій Тичка.

Слідство у справі вбивства рома у Львові не знайшло доказів того, що цей злочин скоєно на ґрунті ненависті.

Загалом у справі про напад на ромський табір і вбивство Давида Поппа на лаві підсудних перебувають 14 осіб.

Через рік після жорстокого нападу, закарпатські роми вийшли на мирну акцію в Ужгороді де виступили проти расизму та за рівноправ'я.