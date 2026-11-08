Стрілець із Кракова переніс кілька операцій: його стан критичний

Двоє правоохоронців, поранених під час затримання нападника, також перенесли операції. Їхній стан стабілізувався, а прем’єр Польщі назвав поліцейських героями.

Чоловік, який відкрив вогонь по перехожих у центрі Кракова, переніс кілька операцій. Нині він перебуває у стабільному, але дуже критичному стані, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та польські медіа.

Який стан нападника та поранених поліцейських

Інформацію про стан учасників перестрілки після опівночі 8 листопада оприлюднив речник Малопольського воєводського управління. За його словами, затриманий стрілець переніс кілька хірургічних втручань. Попри стабілізацію показників, його стан залишається дуже критичним. Чоловік перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Двоє поліцейських, які отримали вогнепальні поранення під час затримання нападника, також перенесли операції. За останньою інформацією, їхній стан стабільний. Раніше повідомлялося, що один із правоохоронців дістав три вогнепальні поранення, його стан оцінювали як дуже тяжкий. Другий поліцейський також мав вогнепальне поранення.

фото: Jakub Porzycki / Reuters

Туск назвав поліцейських героями

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив імена двох правоохоронців, які вступили в перестрілку з нападником. Це старші постерункові Якуб Кулік та Артур Моранський.

Глава уряду назвав їх справжніми героями. За його словами, поліцейські, ризикуючи власним життям, імовірно, врятували багатьох людей.

«Вони, ймовірно, врятували багато людських життів, не зважаючи на ризик втратити власні», – написав Туск у соцмережах. Він також побажав правоохоронцям якнайшвидшого одужання.

Після поранення Якуба Куліка його побратими з добровільної пожежної охорони звернулися до громадян із проханням здати кров. За інформацією Radio Bielsko, поліцейський раніше служив у 18-му десантно-штурмовому батальйоні в Бельсько-Бялій, а згодом перейшов на службу до поліції. Для нього окремо оголосили потребу в донорській крові групи AB Rh+.

фото: Jakub Porzycki / Reuters

Як правоохоронці зупинили стрільця

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Чоловік за кермом автомобіля відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього він продовжив рух містом, а правоохоронці розпочали переслідування.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліцейські відкрили вогонь у відповідь приблизно через три хвилини після першого повідомлення про стрілянину. Під час перестрілки нападника поранили та затримали. Його доправили до лікарні.

фото: Jakub Porzycki / Reuters

За офіційними даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення. Серед загиблих був громадянин Великої Британії.

Польські правоохоронці продовжують розслідування. Слідчі перевіряють мотиви нападника, його можливі зв’язки та обставини підготовки злочину. До роботи залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

У Польщі 8 і 9 листопада оголошено днями національної жалоби. Відповідне рішення ухвалив президент Кароль Навроцький.

фото: Jakub Porzycki / Reuters

Нагадаємо, після стрілянини польські правоохоронці виявили тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка – у будинку підозрюваного в Островці-Свєнтокшиському. Прем’єр Дональд Туск припустив, що загиблі могли бути близькими родичами нападника. Обставини їхньої смерті встановлюють слідчі. Раніше «Главком» також публікував подробиці про особу підозрюваного.