Поліція затримала озброєного чоловіка біля Конституційного трибуналу Польщі

Чоловік мав при собі ніж, газовий пістолет для кульок, наркотики та значок з написом Security

Чоловіка затримали правоохоронці, які забезпечували безпеку під час мітингу

У Польщі біля будівлі Конституційного трибуналу затримали чоловіка у балаклаві з ножем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«У якийсь момент виникла метушня, люди, що зібралися, почали кричати: «Провокатор». У якийсь момент у нього вирвали ніж. Цей чоловік був частково замаскований. Організатори хотіли, щоб він зняв цю маску, бо дбають про безпеку», – розповіла депутатка від опозиційної партії «Право і справедливість» Анна Гембіцька.

Поліція Варшави опублікувала заяву, в якій підтвердила, що близько 11-ї години одна з організаторок зібрання перед будівлею Конституційного суду звернула увагу на чоловіка, обличчя якого було приховане балаклавою.

Чоловіка затримали правоохоронці, які забезпечували безпеку під час мітингу. Він мав при собі ніж, газовий пістолет для кульок, наркотики та значок з написом Security, що за формою нагадував поліцейський.

Поліцейські доставили затриманого до відділку, де щодо нього проводяться необхідні процедури.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Згодом у Варшаві посилили поліцейську охорону Конституційного трибуналу на тлі протистояння між владою та опозицією. Правоохоронці затримали трьох людей після проникнення на територію установи, а генеральний прокурор Польщі передав п’ять клопотань про зняття імунітету з керівництва суду.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.