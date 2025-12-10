Головна Світ Політика
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
За останні роки в Польщі в межах декомунізації прибрали понад 40 радянських об’єктів
фото: Інститут національної пам'яті Польщі

Рішення знести пам’ятник було ухвалено на запит мера міста Машево

У містечку Машево на півночі Польщі демонтовано обеліск, встановлений на честь «визволення» міста радянською армією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський Інститут національної пам'яті.

Рішення про знесення пам’ятника, який було встановлено у 1947 році, ухвалили на запит мера. Початково обеліск був прикрашений зверху радянською зіркою, згодом його частково декомунізували, замінивши її на сферу. Тепер же пам’ятник повністю було демонтовано.

Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото) фото 1
Памʼятник радянській армії
Памʼятник радянській армії
фото: Інститут національної пам'яті Польщі

«Через 35 років після падіння комуністичної системи було б варто позбутися усіх таких об’єктів у вільній незалежній Польщі. Цей пам’ятник встановили на честь «визволителів», радянської армії – але ми маємо чесно визнати, що вони не були визволителями. Вони не принесли до Польщі свободу, а метою цього пам’ятника було санкціонувати їхню владу», – прокоментував заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.

Посадовець зазначив, що за останні роки у Польщі в межах заходів декомунізації прибрали з публічних просторів 44 радянських об’єкти. Декомунізація у Польщі та країнах Балтії активізувалася після повномасштабного нападу Росії на Україну.

До слова, процес декомунізації столичних площ та вулиць насправді розпочався понад 35 років тому, ще до проголошення незалежності України. Відомий вчений-фізик і письменник, колишній заступник голови Комісії з культури та охорони історичного середовища Київради Максим Стріха розповів, які топоніми були перейменовані першими та як відбувався цей процес. Про це йдеться у статті «Главкома» «Забужко придумала метро «Шулявська», а Стріха – вулицю Грушевського. Як 35 років тому вперше декомунізували Київ».

Теги: Польща декомунізація пам'ятник

