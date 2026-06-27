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Вандал у Дрогобичі: чоловік повалив меморіал жертвам нацистів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Вандал у Дрогобичі: чоловік повалив меморіал жертвам нацистів
https://t.me/lviv_region_poluce/25190
фото: Національна поліція України

Поліція за кілька годин встановила особу зловмисника, який уночі пошкодив пам'ятний знак

У Дрогобичі на Львівщині невідомий чоловік повалив меморіал «Жертвам німецької окупації 1941–1944 років». Правоохоронці оперативно встановили його особу та наразі проводять заходи для затримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Про інцидент правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, де було опубліковано відео пошкодження меморіалу на вулиці Ковальській. Після перевірки інформації на місце події виїхали слідчі та оперативники.

За інформацією місцевого Telegram-каналу «ДРОГОБИЧ LIVE Новини», подія сталася вночі біля так званої «Стіни плачу». Чоловік руками штовхнув металеву скульптуру Матері, унаслідок чого вона впала.

У поліції наголосили, що меморіал встановлений на місці страти нацистами членів українського національно-визвольного руху та мирних жителів Дрогобича в роки Другої світової війни.

«Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особу правопорушника. Наразі тривають комплексні заходи щодо його розшуку та затримання», – йдеться в повідомленні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою або іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у травні на Львівщині правоохоронці затримали трьох підозрюваних у викраденні меморіальної таблиці першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву, встановленої в центрі Львова. Її демонтували з фасаду будинку менш ніж через два тижні після відкриття. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановила осіб, причетних до злочину.

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Теги: меморіальна дошка поліція

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