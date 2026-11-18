Російські спецслужби наприкінці жовтня – на початку листопада 2026 року готували масштабну диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Операція могла призвести до численних жертв, а відповідальність за неї Москва планувала перекласти на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

За інформацією польського видання, яке посилається на високопоставлених співрозмовників, пов'язаних із силовими структурами, росіяни розглядали сценарій диверсійної операції на польській території. Він передбачав можливий перетин кордону та імітацію нападу на об'єкт, розташований у самій Росії.

Операцію планували провести під чужим прапором, щоб створити враження причетності України. За інформацією, наведеною виданням, провокація могла супроводжуватися загибеллю великої кількості людей.

Як зазначається у повідомленні, один із можливих сценаріїв передбачав розстріл людей, які перетнули б кордон, із подальшим залишенням біля тіл предметів, що нібито свідчили б про їхнє українське походження.

Співрозмовники журналістів порівняли задум із Гляйвіцькою провокацією 31 серпня 1939 року. Тоді нацистська Німеччина інсценувала польський напад на німецьку радіостанцію, використавши його як один із пропагандистських приводів для вторгнення до Польщі.

За версією джерел видання, метою російської операції було створення політичної кризи та посилення антиукраїнських настроїв у Польщі. У такий спосіб Москва могла спробувати змусити Варшаву відмовитися від подальшої військової та іншої підтримки України.

Як стверджує Rzeczpospolita, реалізації задуму завадила превентивна операція польських спецслужб і військових, яку проводили наприкінці жовтня та на початку листопада. Водночас незалежного підтвердження всіх деталей російського плану у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, раніше Польща розпочала спеціальну операцію на кордоні з Росією після попереджень розвідки про можливі диверсії. До прикордонних районів перекинули додаткові сили поліції, антитерористичні підрозділи та спецслужби. Заходи охопили Вармінсько-Мазурське воєводство та Підляшшя.

Також «Главком» повідомляв про попередження США щодо можливої збройної провокації Росії проти Польщі. За даними The Telegraph, Москва могла розглядати такий сценарій як спосіб перевірити реакцію НАТО та змусити західних союзників скоротити підтримку України.

Крім того, Польща та країни Балтії посилили охорону стратегічних об'єктів через загрозу російських провокацій. У регіоні припускали, що Москва може організувати атаку під чужим прапором, зокрема із застосуванням українських безпілотників.