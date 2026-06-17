Росія знесла пам'ятник українським політв'язням у Воркуті

Причиною скандального рішення став герб України та згадки про в'язнів, засуджених за зв'язки з УПА та ОУН

У російській Воркуті демонтували пам'ятний знак жертвам політичних репресій, встановлений на меморіальному кладовищі селища Юр-Шор. Однією з причин такого рішення стала наявність на пам'ятнику герба України та згадок про українських політв'язнів, які були засуджені радянською владою за зв'язки з Українською повстанською армією та Організацією українських націоналістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Рішення про демонтаж пам’ятника

Пам'ятний знак відкрили 14 жовтня 2010 року. На меморіальній табличці були викарбувані 33 прізвища, а над ними розміщувався герб України. Як повідомляється, у червні цього року на пам'ятник поскаржилися учасники війни Росії проти України. Під час зустрічі з представниками міської адміністрації вони заявили, що меморіал не повинен залишатися на території міста.

Після цього влада Воркути ініціювала перевірку архівних документів. «Формальним приводом стали прізвища українських в'язнів, яких радянська система засудила за політичними статтями до тривалих термінів за зв'язки з УПА та ОУН – організаціями, що боролися проти радянської влади за суверенітет України», – зазначила російська правозахисна організація «Меморіал».

За результатами перевірки адміністрація підтвердила, що серед похованих на кладовищі справді були люди, засуджені за участь у діяльності УПА та ОУН. Після цього Громадська палата Воркути підтримала вимогу про демонтаж пам'ятного знака.

Меморіал Юр-Шор і пам’ять про репресії

Юр-Шор вважається одним із ключових меморіальних місць Воркутинського табірного комплексу. Саме тут із 1944 року до середини 1950-х років ховали в'язнів Воркутлагу та Речлагу, а також працівників шахти №29 тресту «Воркутавугілля».

Правозахисники наголошують, що це вже не перший випадок знищення меморіалів жертвам радянських репресій у регіоні. У 2023 році в селищі Рудник місцева влада знесла пам'ятний хрест польським в'язням ГУЛАГу.

Повстання в’язнів Речлагу

Особливе місце в історії Юр-Шору займають події літа 1953 року, коли в Речлазі спалахнуло одне з найбільших повстань в'язнів у системі ГУЛАГ. Політв'язні вимагали перегляду справ, послаблення табірного режиму та припинення репресивних практик.

1 серпня 1953 року радянська влада придушила протест із застосуванням вогнепальної зброї. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді загинули 53 в'язні, серед яких було 30 українців.

Нагадаємо, у травні на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, які тривалий час були поховані за межами України.