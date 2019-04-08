Суд продовжив арешт трьом фігурантам вбивства Олешка «Сармата»

Сторона обвинувачення просила продовжити тримання під вартою підозрюваних, наголошуючи на ризиках їхньої втечі, тиску на свідків, знищенню речових доказів.

Адвокати заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати до підозрюваних альтернативний запобіжний захід. Захисники наголошували на тому, що підозра необґрунтована і на їх підзахисних чинять тиск.

Самі підозрювані підтримали своїх захисників.

Нагадаємо, 14 березня суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка - до 17 березня.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул».

18 грудня суд заарештував Бродського на два місяці.