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    Думки вголос

    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»

    Чи штрафуватимуть усіх російськомовних підряд?

    16 липня настає довгоочікуваний українцями історичний момент в Україні, який так забарився порівняно з іншими країнами. Починають діяти штрафи за відмову послуговуватися українською мовою в публічному просторі.

    Чи штрафуватимуть усіх російськомовних підряд? Ні!

    Якщо в магазині покупець і продавець розмовлятимуть між собою російською, чи будуть їх штрафувати? Ні!

    А якщо російськомовний продавець обслуговуватиме українськомовного покупця російською і українськомовний на це не зважатиме, чи будуть такого продавця штрафувати? Ні!

    А якщо російськомовний продавець агресуватиме і відмовлятиметься виконувати прохання обслуговувати українською мовою покупця – його оштрафують? Теж ні!

    Його на перший раз лише попередять, що так не можна. І лише на другий раз можуть накласти штраф. Отаке страшне у нас законодавство.

    Однак, зелені гобліни не можуть вгамуватися. Вони й не вгамуються самі, і не сподівайтеся. Зелені гобліни знову за своє. Зелені гобліни вже геть здуріли.

    Є законопроект увага (!) про ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини. Його будуть розглядати у ВРУ в четвер, 15 липня.

    І от гобліни в ці ремонтні архітектурні роботи напхали правок до таких законів:

    • Про телебачення і радіомовлення
    • Про рекламу
    • Про вибори і референдуми
    • Про кінематографію
    • Про функціонування державної мови
    • Про освіту
    • Про вищу освіту
    • Про повну загальну середню освіту
    • Про дошкільну освіту

    Усі ці закони об'єднує мова. Але, яким боком законопроект про фінансування ремонтно-реставраційних робіт архітектурних пам’яток стосується правок до перерахованих вище законів?!?! Жодним боком не стосується. Але гобліни вже не знають, куди сунутися, аби хоч якось своїми скрюченими пальцями дістати українську мову, отож притулили горбатого до стіни. Навіть павуки з опзж до такого не додумалися.

    Хто цей інтелект року? Дивіться фото.

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    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»
    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»
    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»
    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»

    Закликаю депутатів «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини» і частину «Слуг» зробити все можливе, щоб ці не відповідні до законопроекту правки не пройшли!

    Нагадую вам методи, які діяли в часи В’ячеслава Чорновола: блокували трибуну, ламали мікрофони, били морди – і не думали про те, що некрасиво вийдуть на фотографії, бо боролися за Україну. Ви можете скористатися іншими методами аби ефективними! Головне, не будьте ялові. Не будьте імпотентами. А ми, хто біля ВРУ, хто біля телевізора, тримаємо за вас кулачки, зичимо вам сили і, переживаючи, спостерігатимемо, як ви нас захищаєте.

    ***

    Львівська область, вам до відома. Там ваш депутат затесався між тих інтелектуалів. Ви можете йому «настукати по голові» і він в четвер встане в сесійній залі і скаже, що відкликає свої правки. Так теж можна.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення Верховна Рада вибори депутат мова штраф
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    Наступ на українську мову. Що придумали «слуги народу»