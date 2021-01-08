Джо Байден привітав православних із Різдвом

Байден відзначив внесок православних у історію США та висловив надію, що майбутній рік буде більш світлим для планети

Обраний президент США Джо Байден привітав із Різдвом християн східного обряду, які відзначають свято 7 листопада.

Про це повідомляє Голос Америки.

Байден зазначив, що через епідемію коронавірусу свято в цьому році «виглядає не для всіх однаково».

«Ми з Джилл бажаємо щасливого Різдва православним християнам у США та в усьому світі. Цей заповітний час у цьому році виглядає інакше, ніж завжди. Багато сімей оплакують рідних, чиє місце за столом тепер пустує, або відмовляються від улюблених святкових традицій, щоб убезпечити один одного. Проте, святкуючи народження Ісуса Христа, ми пам'ятаємо, що віра, надія та любов продовжують висвітлювати шлях навіть у найтемніші дні та підтримають нас у найважчих випробуваннях», – заявив Байден.

Майбутній глава Білого дому відзначив внесок православних у історію США та висловив надію, що майбутній рік буде більш світлим для планети.

Нагадаємо, що українські дипломати вирушили до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправляв Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України.

До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

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