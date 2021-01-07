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    Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

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    Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом - Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом
    Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

    Молитовна зустріч відбувалася у форматі відеотрансляції через карантинні обмеження

    Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

    Про це повідомляє VaticanNews.

    «З любов’ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які згідно зі своєю традицією... святкують Господнє Різдво. Складаю їм найщиріші побажання святого Різдва, у світлі Христа, нашого миру та нашої надії», – сказав Франциск.

    У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що «спасіння, здійснене Христом, не знає кордонів».

    Молитовна зустріч через карантинні обмеження відбувалася у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці.

    Нагадаємо, що українські дипломати вирушили до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправляв Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України.

    До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

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    Теги: Папа Римський Різдвяні свята традиції
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