Папа Римський привітав християн східного обряду з Різдвом

Молитовна зустріч відбувалася у форматі відеотрансляції через карантинні обмеження

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

Про це повідомляє VaticanNews.

«З любов’ю звертаюся до братів і сестер східних Церков, католицьких і православних, які згідно зі своєю традицією... святкують Господнє Різдво. Складаю їм найщиріші побажання святого Різдва, у світлі Христа, нашого миру та нашої надії», – сказав Франциск.

У своїх роздумах Папа Франциск також зазначив, що «спасіння, здійснене Христом, не знає кордонів».

Молитовна зустріч через карантинні обмеження відбувалася у форматі відеотрансляції з робочого кабінету Папи в Апостольському палаці.

Нагадаємо, що українські дипломати вирушили до Стамбула для участі в святкових літургіях, які відправляв Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня у переддень річниці надання Томосу Православній церкві України.

До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

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