В окупованому Криму екологічна катастрофа, у море потрапили хімікати
У селищі Коктебель у морській воді вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів, - кримська блогерка
В окупованому Криму в селищі Коктебель спостерігається екологічна катастрофа: дослідження морської води показали, що вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів.
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«У селищі Коктебель окупованого Криму — екологічна катастрофа. Як показують результати дослідження морської води, вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів. Не краща ситуація і за іншими показниками. Документи про результати досліджень виклала в мережу кримський блогер RoksolanaToday&Крим25%», - йдеться в повідомленні.
#неотрекаютсялюбя pic.twitter.com/2VLl79niMX— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 11 июля 2019 г.
Кримська блогерка пише, що іон амонію - продукт розпаду амонію-аміаку. «По суті це каналізаційні стоки, фосфат-іон - перевищення ГДК у 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини - перевищення ГДК у 20 разів! Це від чистячих, миючих засобів тощо», - пояснила RoksolanaToday&Крим25%.