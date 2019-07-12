В окупованому Криму екологічна катастрофа, у море потрапили хімікати



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Кримська блогерка пише, що іон амонію - продукт розпаду амонію-аміаку - по суті це каналізаційні стоки

У селищі Коктебель у морській воді вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів, - кримська блогерка

В окупованому Криму в селищі Коктебель спостерігається екологічна катастрофа: дослідження морської води показали, що вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У селищі Коктебель окупованого Криму — екологічна катастрофа. Як показують результати дослідження морської води, вміст іона амонію перевищує норму в 168 разів. Не краща ситуація і за іншими показниками. Документи про результати досліджень виклала в мережу кримський блогер RoksolanaToday&Крим25%», - йдеться в повідомленні.

Кримська блогерка пише, що іон амонію - продукт розпаду амонію-аміаку. «По суті це каналізаційні стоки, фосфат-іон - перевищення ГДК у 39 разів! Аніонні поверхневі активні речовини - перевищення ГДК у 20 разів! Це від чистячих, миючих засобів тощо», - пояснила RoksolanaToday&Крим25%.