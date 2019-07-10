Оприлюднено результати досліджень морської води на пляжах Одеси



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Одеське управління держпродспоживслужби інформує про результати лабораторних досліджень морської води

ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 1 липня 2019 року в визначених контрольних точках на пляжах міста Одеси.

За результатами цих лабораторних досліджень морська вода відповідає нормативним вимогам.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на одеські пляжі викинуло нафтопродукти. Відпочиваючі фіксували забруднення від Рів'єри до Нової Дофінівка.

Також повідомлялось, що на Одещині масово гинуть креветки і риба. Причина загибелі - низький вміст розчиненого кисню у воді, що спричинене цвітінням водоростей.