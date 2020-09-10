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    Танкер Delfi забрали з одеського пляжу: фото

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    Танкер Delfi забрали з одеського пляжу - Танкер Delfi забрали з одеського пляжу: фото
    Танкер Delfi забрали з одеського пляжу

    Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року

    Танкер Delfi забрали з одеського пляжу «Дельфін».

    Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці.

    «Delfi покинув пляж «Дельфін». Сумувати не будемо», – написав Криклій.

    Цьому передували кілька тижнів підготовки танкера до відбуксирування.

    Нагадаємо, 7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

    Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

    До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

    Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

    Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.

    суд міністр Одеса корабель пальне Владислав Криклій
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