Екс-глава ФБР свідчитиме у Конгресі у справі втручання РФ у вибори



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Колишній директор ФБР Джеймс Комі

Комі дасть свідчення на закритих слуханнях у п'ятницю

Колишній директор ФБР Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США.

Про це повідомляє Reuters.

«Колишній директор ФБР Джеймс Комі в неділю відкликав судовий позов, поданий з метою анулювати повістку від Конгресу, що змушує його дати важливі свідчення про рішення відомства стосовно розслідувань, які проводилися перед президентськими виборами 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у п'ятницю. Республіканці, що входять до складу Юридичного комітету Палати представників, пообіцяли надати Комі повну стенограму протягом 24 годин після цього, і йому дозволять «оприлюднити стенограму повністю або частково».

Комі та законодавці-республіканці досягли нової угоди за день до того, як адвокати повинні були з'явитися на судових слуханнях. Суддя повинен був винести постанову на прохання Комі про скасування порядку та припинення розгляду у Конгресі. Слід зазначити, що американські судді ніколи раніше не задовольняли такі прохання.

Суть справи полягає у відповіді на питання, чи може комітет примусити Комі дати важливі свідчення про розслідування ФБР з приводу використання колишнім держсекретарем Гілларі Клінтон особистого сервера електронної пошти і передбачуваного змови президента Трампа з Росією.

Нагадаємо, у середині вересня Трамп наказав департаменту юстиції негайно розсекретити інформацію, пов'язану з розслідуванням можливого втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Натомість напередодні Трамп передумав публікувати матеріали.

Раніше глава Білого дому назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США.