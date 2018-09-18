Трамп наказав розсекретити частину інформації у «російській справі»



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Дональд Трамп

Президент США доручив департаменту юстиції оприлюднити текстові матеріали без правок екс-керівництва ФБР та мін’юсту

Президент США Дональд Трамп наказав Департаменту юстиції негайно розсекретити інформацію, пов'язану з розслідуванням можливого втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, пише Reuters.

Серед документів, які глава Білого дому наказав оприлюднити, - 20 додаткових сторінок із заявами на отримання ордеру від ФБР на спостереження за екс-радником Трампа Картером Пейджем щодо «російської справи».

Трамп також наказав опубікувати звіти про інтерв'ю ФБР із представником Мін'юсту Брюсом Орром.

Зазначається, що президент США доручив департаменту юстиції оприлюднити текстові матеріали без правок екс-директора ФБР Джеймса Комі, його заступника Ендрю Маккейба та інших колишніх і нинішніх чиновників міністерства юстиції.

Нагадаємо, нещодавно глава Білого дому Дональд Трамп назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США.

Також Трамп заявив, що розслідування про можливе втручання РФ в американські вибори знизило його рейтинг на 25%.

Як відомо, колишній голова президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину у звинуваченнях у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.

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