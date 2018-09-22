Трамп відклав публікацію матеріалів щодо втручання Росії у вибори в США



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Дональд Трамп

Публікація «може зробити негативний вплив» на російське розслідування

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти публікацію матеріалів, що стосуються російського втручання у вибори США в 2016 році.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Він заявив, що поспілкувався з представниками мін'юсту щодо розсекречення деяких невідредагованих матеріалів.

«Вони погодилися, але заявили, що це може зробити негативний вплив на російське розслідування. Зрештою, я завжди можу їх розсекретити, якщо вважатиму за потрібне», - написав він.

Трамп додав, що доручив генеральному інспектору мін'юсту вивчити матеріали в прискореному порядку.

Нагадаємо, у середині вересня Трамп наказав департаменту юстиції негайно розсекретити інформацію, пов'язану з розслідуванням можливого втручання РФ в американські вибори 2016 року.

Раніше глава Білого дому назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США.

Як відомо, 21 вересня у США стартувало дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу.