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    У світі

    Трамп відклав публікацію матеріалів щодо втручання Росії у вибори в США

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    Дональд Трамп - Трамп відклав публікацію матеріалів щодо втручання Росії у вибори в США
    Дональд Трамп

    Публікація «може зробити негативний вплив» на російське розслідування

    Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти публікацію матеріалів, що стосуються російського втручання у вибори США в 2016 році.

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    Він заявив, що поспілкувався з представниками мін'юсту щодо розсекречення деяких невідредагованих матеріалів.

    «Вони погодилися, але заявили, що це може зробити негативний вплив на російське розслідування. Зрештою, я завжди можу їх розсекретити, якщо вважатиму за потрібне», - написав він.

    Трамп додав, що доручив генеральному інспектору мін'юсту вивчити матеріали в прискореному порядку.

    Нагадаємо, у середині вересня Трамп наказав департаменту юстиції негайно розсекретити інформацію, пов'язану з розслідуванням можливого втручання РФ в американські вибори 2016 року.

    Раніше глава Білого дому  назвав «незаконним» розслідування на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо втручання Росії в президентські вибори в США.

    Як відомо, 21 вересня у США стартувало дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу.

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