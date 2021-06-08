Ексдепутат Держдуми, який приїхав до Києва: Скільки б людей у Росії не виходили на вулиці, нічого не зміниться

Російське суспільство зараз, на жаль, не готове до спротиву, вважає Дмитро Гудков

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков у неділю, 6 червня, терміново покинув територію Росії та приїхав до України. Влада усіляко намагалася витиснути його з країни напередодні парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень цього року.

Колишній депутат в інтерв’ю «Главкому» поділився думками щодо того, як має скористатися досвідом українців російська політична опозиція і протестний громадянський рух.

«Російське суспільство зараз, на жаль, не готове до спротиву. Але це у будь-який момент може різко змінитися. Тому кожен має робити те, що повинен, будь що буде. Якщо говорити про прогнози, то суспільство впливатиме, але каталізатором, або тригером змін стане розкол еліт. Без нього, скільки б людей не виходили на вулиці, нічого не зміниться. Приклад Білорусі якраз показовий», – наголосив Дмитро Гудков.

За словами політика, російським елітам некомфортно жити у країні, де немає ніяких правил, де ти не можеш захистити свою власність, коли їх в будь-який момент можуть відібрати. «У нас нині найнебезпечніша професія – це губернатор, або мер. У будь-який момент до тебе можуть прийти і арештувати. У багатьох людей в еліті тривожні настрої тому, що вони не розуміють, хто буде наступний», – підкреслив опозиціонер.

Він додав, що доки Путін є електоральним локомотивом, він утримує владу. «За якийсь час, коли рейтинги будуть вкрай низькими, думаю, що у середині еліт почнуться розмови про зміни. Коли тобі є що втрачати, міркуєш, як тобі це зберегти. Путін не має стримувань і противаг, він постійно помиляється. От як Лукашенко, за допомогою винищувача затримав блогера, втратив $10 млрд. Для білоруської економіки це просто катастрофа», – резюмував Дмитро Гудков.

Додамо, що лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зізнався президенту України Володимиру Зеленському, що глава Кремля Володимир Путін шантажував його через підтримку Києва.