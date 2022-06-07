Охороняє боєприпаси окупантів. Ексголова Херсонської ОДА отримав підозру

У середині квітня підозрюваний роздавав паливно-мастильні матеріали – заправляв окупантів, які перебували на блокпостах у Херсоні та області

У середині квітня підозрюваний роздавав паливно-мастильні матеріали – заправляв окупантів, які перебували на блокпостах у Херсоні та області

67-річний Микола Костяк отримав підозру у державній зраді

Колишній голова Херсонської облдержадміністрації і ексдепутат облради від Партії регіонів Микола Костяк підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 7 червня, яку оголосило управління СБУ у Херсонській області.

Із початку окупації Херсонщини російською армією ексчиновник співпрацює з окупантами. Зокрема, у березні 2022 року Костяк добровільно надав представникам спецслужб і військовим РФ доступ до нафтопродуктів, які належали столичній компанії «Газтрім». У середині квітня підозрюваний продовжив роздачу паливно-мастильних матеріалів – заправляв окупантів, які перебували на блокпостах у Херсоні та області.

Крім цього, на початку квітня підозрюваний зустрівся з підприємцями і схиляв їх до співробітництва з окупаційною владою, у тому числі змушував здійснювати закупку та реалізовувати лише російські товари у мережах продовольчих магазинів у Херсоні та області.

Також Микола Костяк відповідає за зберігання бойових припасів (снарядів) Збройних сил Російської Федерації на території ТОВ «СП «Херсон Інвест Агро» та ФГ «Антонівське», діяльністю яких фактично керує підозрюваний ексчиновник.

67-річному ексголові ОДА загрожує позбавлення волі до п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що в Україні триває 104-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.