Арестович розповів, чим більше не буде «годувати» українців

Олексій Арестович пообіцяв, що бадьорих гасел більше не буде

Один із речників Офісу президента запевнив, що війна буде важкою і тривалою

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українці мають зрозуміти – швидкої перемоги над окупантами не буде. Про це він написав на Facebook.

«Час бадьорих гасел минув», – так Арестович охарактеризував нинішній етап російсько-української війни. Він зазначив, що Україна буде перемагати Росію, як Божі млини (крилатий вираз, який пішов із вірша одного з античних поетів – ред.) – повільно, але ретельно.

Нинішню фазу війни речник Банкової назвав «перемелюванням супротивника». Він визнав, що багато хто хотів би швидкого завершення війни, але «так не буває з ворогом, військовий бюджет якого у 12 разів більший, ніж у тебе».

Радник голови Офісу президента визнав, що настрій у українців буде постійно змінюватися, але «перемагає той, хто діє методично та системно, як дорослий. Кожен на своєму місці. Незалежно від настрою».

Разом з цим, Олексій Арестович згадав поточну ситуацію на фронтах війни, наголосивши, що українська артилерія завдала ворогу дошкульних ударів на східному напрямку, а авіація – на південному, у Херсонській області.

«Вчорашні спроби російських військ наступати, відрізати і оточувати трохи засумували», – констатував Арестович.

Нагадаємо, що кілька днів тому Олексій Арестович встиг потролити нерішучого у питаннях надання зброї для України канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також пояснив, навіщо окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном.

А інший радник Єрмака, Михайло Подоляк, пояснив, навіщо на початку війни українців «годували» швидкою перемогою.