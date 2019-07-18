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    Ексмер Омельченко: Замість опозиції Верховній Раді потрібна конструктивна позиція

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    Кандидат в народні депутати по 223-му виборчому округу та ексмер Києва Олександр Омельченко - Ексмер Омельченко: Замість опозиції Верховній Раді потрібна конструктивна позиція
    Кандидат в народні депутати по 223-му виборчому округу та ексмер Києва Олександр Омельченко

    Олександр Омельченко переконаний, що конструктивна позиція полягатиме не лише в критиці, але і у власних пропозиціях від кожного депутата

    Сьогодні Україні потрібна не боротьба коаліції та опозиції, а єднання зусиль усіх політичних сил для проведення рішучих змін та подолання тих викликів, з якими зіштовхнулась держава. Замість деструктивної опозиції у Верховній Раді повинна існувати конструктивна позиція.

    Про це заявив кандидат в народні депутати по 223-му виборчому округу та ексмер Києва Олександр Омельченко.

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    «Ми не зможемо повернути Крим та Донбас, якщо всередині нас буде розбрат. Напередодні парламентських виборів партії-кандидати знову намагаються розколоти суспільство і заробити на цьому гроші, рейтинг і дешевий авторитет. А серед людей тим часом зростає недовіра і байдужість», - констатував Омельченко.

    За його словами, це дуже небезпечно, оскільки загрожує існуванню держави.

    «В країні військовий конфлікт, а ми між собою вступаємо в конфронтацію. Країна на порозі дефолту, нам треба віддати півтора мільярди доларів, дефіцит Пенсійного фонду – 80 млрд грн, на 18% впали доходи населення лише за перше півріччя року й одночасно виросли тарифи. Тому я проти коаліції та опозиції у Верховній Раді! Потрібна конструктивна позиція кожного депутата на благо України», - наголосив Олександр Омельченко.

    Він переконаний, що конструктивна позиція полягатиме не лише в критиці, але і у власних пропозиціях від кожного депутата.

    «Позиція мусить бути такою: якщо опонуєш - пропонуй, а запропонувавши – виконуй! Ми повинні навчитись шукати компроміс!», - переконаний Олександр Омельченко.

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