Лукашенко розповів, що олігархи ешелонами вивозять чорнозем з України

В Україні теж мільйони людей вірять, що ринок землі потрібний, щоб Сорос вивіз за кордон наш чорнозем

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Лукашенко заявил, что самолет посадили потому что ему позвонили из Швейцарии и заявили, что в самолете бомба. Как известно, Лукашенко никогда не врет, он ведь бывший пионер, а пионеры не врут. До этого Лукашенко заявлял, что самолет посадили, потому что его угрожали взорвать боевики Хамаса. И тут тоже надо верить. Ведь белорусская власть не может врать. Какой вывод? Очень просто. Хэд-офис Хамаса находится в Швейцарии. Где то между ООН и Олимпийским комитетом. И те и другие, кстати, не любят Лукашенко. И теперь ясно почему. Да и УЕФА там недалеко. И ФИФА.

Зачем кому-то взрывать самолет над Беларусью? А почему бы и нет. Так наверняка рассуждают террористы из Хамаса. Тем более, они знают, что Лукашенко крепкий орешек. И им неприятно, что есть кто-то более крепкий, чем они. И решили они его наказать. Наверняка и переговоры скоро услышим.

Все просто. Лукашенко давно это знает и поэтому вынужден был посадить самолет. И там, по счастливой случайности для него, вдруг оказался ненавидимый им оппозиционный журналист. Совпадение. А может он и есть боевик Хамаса? Он очень похож на какого-то боевика. Именно так всегда и представляешь себе боевика-террориста.

И да, в конце своей речи Лукашенко сказал, что олигархи эшелонами вывозят чернозем из Украины. И, тоже, наверное, не врет. А мы боялись открыть рынок земли, чтобы иностранцы эшелонами не вывозили землю. А оказывается Батько уже видит, как вывозят. Зря боялись, видать. Уже везут. Эшелонами. На Запад. Олигархи. Вот гады. И чтобы белорусскую землю не вывозили, Лукашенко просто вынужден ложится на нее грудью и оберегать. Ведь картошка должна где-то расти. А если не будет земли, не будет и картошки. Этого Лукашенко не может допустить. Вот такой человек. Почти как Тимошенко. Которая тоже до конца защищает родную землю. Чтобы ее не вывозили эшелонами. Как рассказывает нам советская пропаганда про немцев. Ведь советская пропаганда не может врать. Как и Лукашенко. Как и Тимошенко. Поэтому Лукашенко и вынужден узурпировать власть в Беларуси. Ведь не будет Лукашенко, не будет и Беларуси. А хипстеры этого просто не понимают. И протестуют.

Вы можете спросить, как человек может говорить такое? Человек все может. Особенно если он сошел с ума.

Да и верят же миллионы людей в Украине, что рынок земли нужен, чтобы Сорос погрузил на эшелоны украинский чернозем и вывез его. Так что почему бы и не говорить такое.

Джерело: блог Сергія Фурси

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