Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили «платформу» для подолання кризи в Україні

На думку політиків, сьогодні Україна опинилася у надзвичайно небезпечній ситуації

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, екс-міністр фінансів, колишній глава РНБО Олександр Данилюк, екс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявили про створення платформи для вироблення конкретних професійних рішень з реагування на хвилю криз в Україні. Відповідну заяву опублікував Павло Клімкін у Facebook.

Метою платформи є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди, забезпечення покарання корупціонерів та реформування органів правопорядку, які захищатимуть усіх, а не обраних.

«Сьогодні Україна опинилася у надзвичайно небезпечній ситуації. Хвиля криз - економічна, фінансова, пандемічна на тлі виснажливої війни загострили проблеми, які накопичилися протягом багатьох років. Серед них - відсутність стратегії розвитку держави, слабкість та захоплення державних інституцій олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства. А наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати державності», – говориться в спільній заяві політиків.

Зазначено, що нинішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення, а українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами.

«Ми не можемо залишатися осторонь, спостерігаючи знищення вже досягнутого та поступову руйнацію державності. Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи в кризових ситуаціях, ми вирішили об'єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити», – йдеться в заяві.

Пріоритетами центру визначено напрями, які є критичними для розвитку України: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція.

«Ми відкриті до співпраці з однодумцями заради результату та розширення команди», – говориться в тексті заяви.

Павло Клімкін очолював МЗС України за правління п'ятого президента Петра Порошенка в 2014-2019 роках.

Руслан Рябошапка очолив Генеральну прокуратуру в 2019 році і був звільнений Радою в березні 2020 року

Олександр Данилюк був призначений головою РНБО після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, однак звільнений указом президента вже у вересні 2019 року.