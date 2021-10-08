Екснардеп Жеваго купив спиртзавод на Львівщині

Приватизація заводів «Укрспирту» розпочалася восени минулого року й триває дотепер

Колишній народний депутат, бізнесмен Костянтин Жеваго купив Воютицький спиртзавод. Підприємство раніше належало держконцерну «Укрспирт». Про це повідомляє «Економічна правда».

Воютицький спиртзавод продали на торгах Фонду держмайна України. Його приватизувало ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість».

Жеваго формує новий напрямок з виробництва спирту – окрім Воютицького МДП, він придбав ще чотири спиртзаводи «Укрспирту». Зокрема, до складу групи екснардепа наразі входять п’ять спиртзаводів:

Воютицький (Львівщина);

Вишняківський (Полтавщина);

Іванківський (Черкащина);

Тхорівскій (Київщина);

Довжоцький (Хмельниччина).

Ця компанія зареєстрована в лютому 2020 року на киянина Дмитра Березовенка. Його ж вказано кінцевим бенефіціаром цієї компанії в документах, які були передані Антимонопольному комітету за дозволом на придбання зазначених підприємств.

Сумарні витрати «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» в приватизацію п’яти спиртзаводів становить 300 млн грн. За даними ЕП, кінцевим власником цих інвестицій є Костянтин Жеваго.

За інформацією «Твоє місто», приватизація заводів «Укрспирту» розпочалася восени минулого року й триває дотепер. Зокрема, на Львівщині на аукціонах продали Воютицький, Рава-Руський, Сокальський і Бродівський спиртзаводи. Зокрема, у грудні 2020 року Фонд держмайна продав Бродівський спиртзавод за 55 мільйонів гривень. Компанія «Клімат плюс» стала його новим власником та отримала бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму та зерносховище.

Костянтин Жеваго – український бізнесмен, екснардеп 8 скликань, виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo. Він є засновником банку «Фінанси та Кредит».

Жеваго перебуває на 3 сходинці рейтингу найбагатших людей від «Forbes Україна» за 2021 рік. Його статки сягають 2,4 мільярда доларів. Екснардеп фігурує у справі щодо розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит». У зв'язку з цим, 26 липня 2021 року МВС оголосило Жеваго у розшук. Також його шукає Інтерпол.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький стверджує, що влада хоче відібрати у колишнього народного депутата Костянтина Жеваго канал «Еспресо».