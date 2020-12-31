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    Кримінал

    Микитась і його захисники не з’явились на засідання суду

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    Привід Максима Микитася до суду має здійснити поліція - Микитась і його захисники не з’явились на засідання суду
    Привід Максима Микитася до суду має здійснити поліція
    Фото: Центр протидії корупції

    Суд дав дозвіл на примусовий привід Микитася на засідання

    Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про примусовий привід колишнього народного депутата, екскерівника «Укрбуду» Максима Микитася на засідання з обрання йому запобіжного заходу 31 грудня о 13:00.

    Відповідне рішення оголосила слідча суддя після того, як ані Микитась, ані його захисники не з’явилися на засідання 31 грудня, і, за словами прокурорів, не вказали причини неявки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Застосувати привід до підозрюваного просила сторона обвинувачення через неможливість розгляду питання про запобіжний захід без його присутності.

    «Враховуючи, що підозрюваний Микитась, якому повідомили про час і дату засідання, не з’явився до суду, про причину неявки слідчому судді не повідомив, слідчий суддя вважає за необхідне постановити ухвалу про здійснення приводу підозрюваного у наступне судове засідання… Ухвала оскарженню не підлягає», – оголосив суд.

    Привід має здійснити Нацполіція.

    На вчорашньому засіданні захист Микитася просив про перерву для ознайомлення з матеріалами справи, стверджуючи, що часу до засідання було недостатньо. Однак це клопотання суддя відхилила.

    Як повідомлялося, вранці 29 грудня вдома у Микитася слідчі Нацполіції провели обшуки.

    Нацполіція оголосила Микитасю підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання

    Зазначимо, що 23 грудня суд залишив Микитася під домашнім арештом

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    Теги: Національна поліція України суд кримінал викрадення Максим Микитась Укрбуд
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