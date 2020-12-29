Нацполіція прийшла з обшуками до Микитася

Млідчі поліції не висунули Максиму Микитасю підозри, його не затримано

За даними журналіста, обшуки не пов'язані зі справою про махінації з квартирами для Нацгвардії

Вранці 29 грудня слідчі Нацполіціі провели обшуки в будинку у колишнього власника «Укрбуду» Максима Микитася, який фігурує у справі про махінації з квартирами для нацгвардійців, повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Однак, за його словами, обшук проводять у справі про викрадення людини.

«Сьогодні о 6.00 слідчі Національної поліції зайшли в будинок до колишнього власника компанії «Укрбуд» Максима Микитася, який дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Поліцейські проводять обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини», - написав Бутусов.

За словами журналіста, підозру Микитасю не пред'явили і не затримали його. Під час обшуку Микитась знаходився під охороною спецназу Національного антикорупційного бюро.

«Адвокати Микитася готують заяву. На свідченнях, документах і доказах, представлених Микитасеві, ґрунтується підозра проти колишнього співробітника «Укрбуду» Татарова», - додав Бутусов.

Зазначимо, що 23 грудня суд залишив Микитася під домашнім арештом.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання.

Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд».

З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник «Укрбуд», що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Згодом підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексвласника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Наразі відомо, що Антикорупційна прокуратура проситиме для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.