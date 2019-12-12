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    Вбивство Шеремета: Антоненко прокоментував обшуки у себе вдома

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    <span>У музиканта та військового Андрія Антоненка, якого підозрюють в убивстві журналіста Павла Шеремета, проводять обшуки</span> - Вбивство Шеремета: Антоненко прокоментував обшуки у себе вдома
    У музиканта та військового Андрія Антоненка, якого підозрюють в убивстві журналіста Павла Шеремета, проводять обшуки

    Музиканту і ветерану АТО Антоненку зачитали підозру в організації вбивства Шеремета

    Військовослужбовець ССО Андрій Антоненко прокоментував обшук у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Про це повідомляє Еспресо.TV.

    «Я геть не розумію. В лапках «приємна несподіванка». Що я можу пам'ятати про день вбивства Шеремета?  Я не пам'ятаю був, я в Києві чи ні. Важко сказати, я навіть не пам'ятаю, коли це сталося», - сказав Антоненко.

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    Вбивство Шеремета: Антоненко прокоментував обшуки у себе вдома
    Вбивство Шеремета: Антоненко прокоментував обшуки у себе вдома
    Вбивство Шеремета: Антоненко прокоментував обшуки у себе вдома

    О 17 годині в МВС щодо справи про вбивство Шеремета розпочався брифінг для журналістів за участю міністра Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки

    Національна поліція 12 грудня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як вже відомо, підозру пред'явили музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій. 

    Крім того, адвокат Влад Добош повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою у співучасті у вбивстві. 

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    Зазначимо, що Юлія Кузьменко - волонтерка, в цивільному житті лікарка, заввідденням рентгенографії.

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    Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

    У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

    23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

    Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

    МВС обшук АТО ветеран вбивство адвокат Павло Шеремет розслідування журналіст
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