Експерт розкритикував потенційну команду Зеленського



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У штабі Володимира Зеленського два десятки радників, які мають право представляти позицію кандидата Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кирило Сазонов заявив, що Володимир Зеленський тягне з собою команду «збитих льотчиків»

Серед експертів, поданих кандидатом в президенти Володимиром Зеленським, є скандальні чиновники, які зарекомендували себе не кращим чином і фігурували в скандалах. Таку думку висловив відомий блогер Кирило Сазонов у Facebook.

За його словами, якщо аналізувати список прізвищ Зе-команди, який був вкинутий в інтернет, з'ясується, що нових облич там немає. А є чиновники, чия політична історія була відзначена низкою скандалів.

«Колишній міністр Данилюк, якому обіцяють пост глави МЗС, це нове обличчя? Людина, яка без зарплати (волонтер, ага) працював радником Януковича. Ну, що таке працювати на Януковича формально без зарплати всі розуміють - не діти. Потім перейшов до Порошенка, контролював від його імені фінансові питання в Кабміні, отримав призначення міністром фінансів. В результаті звільнений. На мою думку - бо інтереси МВФ ставив вище інтересів України», - підкреслив експерт.

За його словами, до нових облич не можна віднести і колишнього главу СБУ Ігоря Смешка, який працював ще при Леоніді Кучмі. Серед умовно нових осіб Сазонов назвав Олександра Чубатенко, але при цьому зазначив, що той допустив серйозний математичний прорахунок, стверджуючи, що підвищення вчителям зарплати до 4 тис доларів в місяць обійдеться бюджету в $200 мільйонів на рік, хоча насправді необхідно 2 млрд. дол у місяць.

Прізвища інших членів передбачуваної команди Зеленського, на думку Сазонова, також не викликають довіри.

«Володимир Шульмейстер - колишній заступник міністра інфраструктури, радник губернатора Савченко та інше, та інше. Теж нове обличчя? Вишенька на торті - Марта Борщ на посаду Генпрокурора. Адвокат олігарха Онищенка, якщо хто не в курсі», - пише експерт.

Як писав «Главком», у виборчому штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднили повний список фахівців, які відповідають за певний напрямок і уповноважені публічно представляти позицію Зеленського. У штабі визначили шість офіційних представників «Зе! Команди», а також радників, серед них екс-міністри Айвар Абромавічус та Олександр Данилюк, та екс-член НАЗК Руслан Рябошапка. Також в команді працюють дев’ять експертів, в основному юристи.