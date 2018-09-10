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    Експерт розповів про наслідки чергового загострення у Сирії

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    Експерт розповів про наслідки чергового загострення у Сирії
    Фото: Reuters

    Співробітник «ConflictIntelligenceTeam» Кіріл Міхайлов проаналізує останні гострі погрози один одному учасників конфлікту

    10 вересня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична 8/20) об 11:30 відбудеться прес-конференція на тему: «Сирія. Чергове загострення».

    Співробітник «ConflictIntelligenceTeam» Кіріл Міхайлов проаналізує поточну ситуацію в Сирії, останні гострі погрози один одному учасників конфлікту, питання Ідлібу та американського нафтового бізнесу.

    Нагадаємо, Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.

    Як відомо, Росія, Іран і Туреччина прийняли декларацію щодо Сирії.

    В рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.

    Раніше вісім країн ЄС закликали Іран і РФ підтримувати попередньо досягнуту домовленість по перемир’я щодо сирійської провінції Ідліб. 

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