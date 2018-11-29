Експерт розповів про правовий статус захоплених Росією українських моряків



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Якими будуть наслідки для РФ через порушення Женевської конвенції та невиконання норм Міжнародного гуманітарного права

29 листопада проходить прес-конференція на тему: «Українські військовополонені в Криму і Женевська конвенція».

Запрошені гості: Антон Кориневич, юрист-міжнародник, доцент, кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, який розкаже про правовий статус українських моряків, яких ВМС РФ взяли в полон, аналіз Женевської Конвенції та додаткового протоколу, наслідки для РФ через порушення Конвенції та невиконання норм Міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим розпочала досудове розслідування за фактом порушення окупаційною владою законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) стосовно військовополонених моряків ВМС України.

Прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов зазначив, що українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.