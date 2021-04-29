В Європі готові розпочати вакцинувати дітей від Covid-19

Затвердження вакцини Biontech для дітей у віці від дванадцяти років буде подано Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 6 травня

План з вакцинації дітей полягає в тому, щоб поступово зменшувати вікові рамки: чим молодша дитина, тим менше потрібно дозування

Генеральний директор компанії BioNTech в Німеччині Угур Шахін вважає, що діти від 12 до 15 років зможуть почати отримувати вакцини від Covid-19 вже в червні в європейських країнах. Про це Шахін повідомив виданню Spiegel.

«Ми знаходимося на шляху до досягнення цих цілей. Дуже важливо дати дітям можливість повернутися до шкільного життя. Затвердження вакцини Biontech для дітей у віці від дванадцяти років буде подано Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 6 травня», – зазначив Шахін.

За його словами, процес схвалення вакцини «піде швидше», оскільки наприкінці березня BioNTech і його американський партнер Pfizer оголосили про позитивні (але попередні) результати випробувань для дітей у віці від 12 до 15 років.

План з вакцинації дітей полягає в тому, щоб поступово зменшувати вікові рамки: чим молодша дитина, тим менше потрібно дозування.

«У липні ми можемо очікувати перших результатів для дітей від 5 до 12 років, а у вересні – для дітей молодшого віку», – зазначив Шахін.

Фармацевтична компанія Biontech та її партнер Pfizer розробили одну з чотирьох вакцин проти коронавірусу, які схвалені в ЄС. Вона заснована на технології мРНК, вважається ефективною і безпечною, а також використовується в багатьох країнах.

Тим часом, Польща пообіцяла поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.