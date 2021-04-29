  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Європі готові розпочати вакцинувати дітей від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Затвердження вакцини Biontech для дітей у віці від дванадцяти років буде подано Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 6 травня - В Європі готові розпочати вакцинувати дітей від Covid-19
    Затвердження вакцини Biontech для дітей у віці від дванадцяти років буде подано Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 6 травня
    Фото з відкритих джерел

    План з вакцинації дітей полягає в тому, щоб поступово зменшувати вікові рамки: чим молодша дитина, тим менше потрібно дозування

    Генеральний директор компанії BioNTech в Німеччині Угур Шахін вважає, що діти від 12 до 15 років зможуть почати отримувати вакцини від Covid-19 вже в червні в європейських країнах. Про це Шахін повідомив виданню Spiegel.

    «Ми знаходимося на шляху до досягнення цих цілей. Дуже важливо дати дітям можливість повернутися до шкільного життя. Затвердження вакцини Biontech для дітей у віці від дванадцяти років буде подано Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) 6 травня», – зазначив Шахін.

    За його словами, процес схвалення вакцини «піде швидше», оскільки наприкінці березня BioNTech і його американський партнер Pfizer оголосили про позитивні (але попередні) результати випробувань для дітей у віці від 12 до 15 років.

    План з вакцинації дітей полягає в тому, щоб поступово зменшувати вікові рамки: чим молодша дитина, тим менше потрібно дозування.

    «У липні ми можемо очікувати перших результатів для дітей від 5 до 12 років, а у вересні – для дітей молодшого віку», – зазначив Шахін.

    Фармацевтична компанія Biontech та її партнер Pfizer розробили одну з чотирьох вакцин проти коронавірусу, які схвалені в ЄС. Вона заснована на технології мРНК, вважається ефективною і безпечною, а також використовується в багатьох країнах.

    Тим часом, Польща пообіцяла поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

    Теги: ЄС Польща діти вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies