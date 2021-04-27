На Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням
Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами
У Чернігівській області в реанімаційне відділення з отруєнням доставили чотирьох дітей з багатодітної сім'ї. У юних пацієнтів діагностовано отруєння.
Як повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.
«Вранці 27 квітня в реанімаційне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного з населених пунктів Чернігівського району у важкому стані доставлено четверо малолітніх дітей з багатодітної сім'ї з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною», – йдеться в повідомленні.
Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.
Як відзначили в пресслужбі, в багатодітній сім'ї виховується п'ятеро дітей. Сім'я перебувала в полі зору соціальних служб через складні життєві обставини.
Ювенальні прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми.
Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.