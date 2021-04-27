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    На Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням

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    До лікарні потрапили неповнолітні з однієї сім'ї - На Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням
    До лікарні потрапили неповнолітні з однієї сім'ї
    Фото з відкритих джерел

    Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами

    У Чернігівській області в реанімаційне відділення з отруєнням доставили чотирьох дітей з багатодітної сім'ї. У юних пацієнтів діагностовано отруєння.

    Як повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.

    «Вранці 27 квітня в реанімаційне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного з населених пунктів Чернігівського району у важкому стані доставлено четверо малолітніх дітей з багатодітної сім'ї з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною», – йдеться в повідомленні.

    Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.

    Як відзначили в пресслужбі, в багатодітній сім'ї виховується п'ятеро дітей. Сім'я перебувала в полі зору соціальних служб через складні життєві обставини.

    Ювенальні прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми.

    Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.

    А у Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні.

    Теги: прокуратура здоров'я діти Чернігівщина отруєння
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