На Чернігівщині четверо дітей потрапили в реанімацію з отруєнням

До лікарні потрапили неповнолітні з однієї сім'ї

До лікарні потрапили неповнолітні з однієї сім'ї

Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами

У Чернігівській області в реанімаційне відділення з отруєнням доставили чотирьох дітей з багатодітної сім'ї. У юних пацієнтів діагностовано отруєння.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, за даним фактом зареєстровано кримінальне провадження.

«Вранці 27 квітня в реанімаційне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного з населених пунктів Чернігівського району у важкому стані доставлено четверо малолітніх дітей з багатодітної сім'ї з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною», – йдеться в повідомленні.

Вдалося встановити, що діти напередодні їли картоплю з грибами.

Як відзначили в пресслужбі, в багатодітній сім'ї виховується п'ятеро дітей. Сім'я перебувала в полі зору соціальних служб через складні життєві обставини.

Ювенальні прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дорослих та однорічна дитина.

А у Росії понад 20 дітей отруїлися хлором у басейні.