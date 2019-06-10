Ексрегіонал з Франківська Мулик йде у Раду за списком партії Зеленського



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На з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку

75-те місце у виборчому списку займає франківський підприємець Мулик Роман

Колишній депутат Івано-Франківської обласної ради, підприємець Роман Мулик потрапив у прохідну частину списку партії Володимира Зеленського «Слуга народу».

Про це повідомляє місцеве видання «Курс».

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

75-те місце у виборчому списку займає франківський підприємець Мулик Роман Миронович.

Роман Мулик – депутат Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. Обирався від «Партії регіонів», був членом партії.

У лютому 2014 року вийшов з фракції «Партії регіонів». Кілька днів перед цим активісти ходили з пікетом до ресторану Романа Мулика «Вальяж» на франківській Стометрівці. Вони вимагали, щоб Мулик покинув «Партію регіонів».

Зараз Роман Мулик приватний підприємець. Займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Також співзасновник ТОВ «Житло-експлуатаційна дільниця – громадський центр», яке займається управління нерухомим майном та обслуговуючого кооперативу «Новгородська ,15 Б» – займається комплексним обслуговування об’єктів.

Зазначимо, що голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков на з’їзді заявив, що протягом місяця чекає від громадськості реакції на кандидатів з її виборчого списку.

«Ми будемо проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії «Слуга народу”, у вас буде місяць, щоб його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, за допомогою громадськості і журналістів виправити ці помилки», – заявив Разумков.

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

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