Ексзаступник Супрун закликав уряд жорсткіше діяти з невакцинованими

Павло Ковтонюк: Якщо хочеш брати участь в суспільному житті, слідуй правилам. Це не є примус

«Ти вільний, можеш не щеплюватися, але тоді ти не можеш брати участь в суспільному житті»

Щодо громадян, які категорично відмовляються робити щеплення від коронавірусу, потрібно діяти жорсткіше. В Україні треба вводити жорсткі заходи, зокрема обмежувати участь в суспільному житті. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Чиновник визнав, що держава буде змушена запровадити обмежувальні заходи для ковід-дисидентів.

«Зараз навіть у європейських країнах темпи вакцинації суттєво сповільнилися, люди просто перестали щеплюватись. Це означає, що від уряду зараз потрібні додаткові зусилля. Безумовно, можна видавати квитки на футбол, безкоштовне пиво, робити знижки на комунальні послуги. Нехай ще кілька відсотків такими засобами вдасться залучити. Але коли було 15%, а завдяки заохоченням стало 20%, а треба ще до 70% дотягнути, то зрозуміло, що квитками на футбол цього не вирішити. Тоді потрібно діяти жорсткіше», – переконаний Ковтонюк.

Він не вважає обмежувальні заходи дискримінацією чи обмеженням прав. «Є аналогічні сфери, до яких ми звикли і не ставимо ніяких питань. Наприклад, дорожній рух. На дорозі кожен водій становить підвищену небезпеку, бо автомобіль – джерело підвищеної небезпеки. Тож людям видають ліцензії на те, щоб брати участь у активності з іншими людьми на дорозі, тобто водійське посвідчення показує, що людина небезпеки не становить, вміє їхати рівно і знає правила. Коли в нас пандемія, і ми теж збираємось всі разом, то кожен з нас є потенційно джерелом підвищеної небезпеки для інших. Ми можемо переносити вірус. І нам теж потрібен сертифікат, ліцензія на те, щоб пересвідчитися, що ми не є джерелом небезпеки. Ми ж не говоримо про те, що люди, які не мають водійських прав, дискриміновані і страждають від того, що їм не можна за кермо. Так само і тут. Невакцинована людина заражає інших, хтось може померти», – пояснив чиновник.

Для Ковтонюка слідувати правилам, які диктує суспільне життя, норма.

«Я дійшов такого висновку для себе, що це нормально: якщо ти хочеш брати участь в суспільному житті, слідуй правилам. Це не є примус. Про примус можна було б казати, якби людей активно відшукували і насильно вакцинували. А тут, ти вільний, можеш не робити собі вакцину, але тоді ти не можеш і брати участь в суспільному житті. Тому я прихильник того, щоб в Україні діяли вакцинальні сертифікати», – наголосив він.

До слова, МОЗ зробив важливу заяву щодо наступного спалаху коронавірусу та плані на вакцинацію: хочуть щепити не менше ніж 50% українців до кінця 2021 року.

Україна отримає від Польщі 650 тисяч доз AstraZeneсa, у яких короткий термін придатності.

Днями стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.