Україна у вівторок отримає від Польщі 650 тисяч доз AstraZeneсa

Вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну

У вівторок 17 серпня Польща планує передати Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneсa. При цьому вартість перепроданих вакцин не повідомляється. Про це повідомляє «Польське радіо».

Як повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, раніше Польща відправила 1 млн доз вакцини Pfizer Австралії, 2,4 млн доз Іспанії і 600 тисяч доз Португалії. Також Норвегії відправили мільйон доз вакцини Moderna.

Українська сторона отримає 650 тисяч доз вакцини AstraZeneсa. За словами глави урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського, ціни на перепродані вакцини не розголошуються.

«Є правило не втратити і не заробити. Окремі країни покривають витрати на транспорт, який ми організуємо», – додав він.

Минулого тижня стало відомо, що Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу з коротким терміном придатності. Зазначимо, в Польщі сповільнилися темпи вакцинації громадян. Країна має загалом 8,6 мільйона доз вакцин, і щоб не марнувати їх, уряд вирішив продати препарати Україні та країнам на Балканах.

Раніше уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.