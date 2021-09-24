Ексзаступника директора Харківського авіазаводу оголосили у міжнародний розшук: що відомо

Ігор Сунцов переховується від органів досудового розслідування

Міністерство внутрішніх справ подало в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора Харківського авіаційного заводу Ігоря Сунцова. Про це стало відомо з оголошення на сторінці МВС.

З 12 серпня 2021 року Сунцов переховується від органів влади.

Як зазначається, колишній перший заступник гендиректора Харківського авіаційного заводу Ігор Сунцов переховується від органів досудового розслідування.

Ігоря Сунцова підозрюють у розтраті коштів великих масштабів –$1,93 млн та €553,24 тис., що в сумі складає приблизно 30 млн грн. Його дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За попередньою інформацією, слідством було встановлено, що колишній перший заступник генерального директора ХАЗу перерахував гроші авіазаводу шотландському офшору Portvilla Тrading LP за агентські послуги з продажу закордон товарів військового призначення. Однак пізніше з’ясувалося, що ХАЗ не отримував жодних послуг.

До слова, НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук.

Як раніше повідомлялося, Ярославський готовий для відновлення Харківського авіазаводу залучити $1 млрд інвестицій.