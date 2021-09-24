ФСБ відправляє в Україну шпигунів під виглядом білоруських біженців – Bellingcat

Відомий розслідувач каже, що в Україні шпигунів ФСБ велика кількість

Журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Федеральна служба безпеки Росії під виглядом біженців з Білорусі впроваджує в Україну своїх агентів. За його словами, в Україні шпигунів ФСБ велика кількість, пише «НВ».

«Звичайно, їх (агентів ФСБ, – ред.) величезна кількість. Частина з них вже заарештована. Частина з них була завербована ФСБ серед працівників у ваших спецслужбах ще на початку війни», – заявив Грозєв.

За його словами, деякі агенти ФСБ самі пропонували працювати на російські спецслужби, після чого їх виявили журналісти Bellingcat.

«А деякі з них самі пропонували себе, ми потім це виявили. Це перший сегмент. Другий сегмент – це люди, яких закидає ФСБ серед, наприклад, емігрантів, біженців з Білорусі. Вони знайшли Україну як одне з місць, де можуть вільно працювати. Серед них вкидаються зараз такі люди, що реально є агентами ФСБ», – заявив журналіст Bellingcat.

Раніше спікер СБУ Артем Дехтяренко розповів, що в одному зі столичних хостелів виявили 12 нелегалів з Білорусі. Серед них – колишній капітан міліції Білорусі Єгор Ємельянов і волонтер білоруського дому в Україні Олена Жаркевич.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку та не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Згодом друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.

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