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    «Нафтогаз» запустив новий газопровід

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    <p>Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за вісім місяців</p> <p>&nbsp;</p> - «Нафтогаз» запустив новий газопровід

    Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за вісім місяців

     

    Фото: Нафтогаз

    Новий газопровід об'єднує два родовища

    Дивізіон «Нафтогазу» Розробка і Видобування для збільшення щорічного видобутку газу на 55 млн м3 в січні запустив новий газопровід. Його протяжність склала 18,8 км.

    Про це повідомляється на сторінці дивізіону в Facebook.

    «Оновлюємо наземну інфраструктуру, щоб ефективніше видобувати газ з виснажених родовищ. У січні запустили в роботу новий газопровід, який об'єднує два родовища – Чутівське і Розпашнівське», – йдеться в повідомленні.

    Пресслужба підкреслила, що результатом робіт став додатковий видобуток 150 тис. м3 газу на добу. Цього вдалося досягти завдяки перенаправленню потоку газу у внутрішні мережі компанії, що дозволило знизити робочий тиск на виснаженому родовищі.

    Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за вісім місяців.

    «Загальна пропускна здатність нового газопроводу – 500 тис. м3 на добу. Він забезпечить подачу газу для компримування і комплексної підготовки на вузловій Хрестищенській дотискній компресорній станції. Розширення вузьких місць у наземній інфраструктурі – це необхідні рішення для стабілізації видобутку», – заявили в «Нафтогазі».

    До слова, в Україні триває масовий перехід жителів багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення.

    Читайте детальніше у матеріалі «Главкома»:
    Теги: енергетика газ Нафтогаз України будівництво Україна
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