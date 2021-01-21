«Нафтогаз» запустив новий газопровід

Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за вісім місяців

Новий газопровід об'єднує два родовища

Дивізіон «Нафтогазу» Розробка і Видобування для збільшення щорічного видобутку газу на 55 млн м3 в січні запустив новий газопровід. Його протяжність склала 18,8 км.

Про це повідомляється на сторінці дивізіону в Facebook.

«Оновлюємо наземну інфраструктуру, щоб ефективніше видобувати газ з виснажених родовищ. У січні запустили в роботу новий газопровід, який об'єднує два родовища – Чутівське і Розпашнівське», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба підкреслила, що результатом робіт став додатковий видобуток 150 тис. м3 газу на добу. Цього вдалося досягти завдяки перенаправленню потоку газу у внутрішні мережі компанії, що дозволило знизити робочий тиск на виснаженому родовищі.

Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за вісім місяців.

«Загальна пропускна здатність нового газопроводу – 500 тис. м3 на добу. Він забезпечить подачу газу для компримування і комплексної підготовки на вузловій Хрестищенській дотискній компресорній станції. Розширення вузьких місць у наземній інфраструктурі – це необхідні рішення для стабілізації видобутку», – заявили в «Нафтогазі».

До слова, в Україні триває масовий перехід жителів багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення.