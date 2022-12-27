Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята

Шмигаль: «Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла. Про Шмигаль написав в Telegram.

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«Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень», – сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.

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«Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться», – додав прем'єр.

Нагадаємо, КМДА закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічних і різдвяних свят, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Зокрема, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.