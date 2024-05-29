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Сумарний світовий борг перевищив $315 трлн: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сумарний світовий борг перевищив $315 трлн: деталі
Заборгованість підприємств, яку корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, склала $164,5 трлн
фото з відкритих джерел

Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде зазначив, що такого боргу світ не бачив з часів наполеонівських війн

Згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн. Про це повідомляє CNBC.

«За даними Інституту міжнародних фінансів, світовий борг наразі становить $315 трлн. Це поєднує запозичення домогосподарств, підприємств та урядів», – йдеться у повідомленні.

Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде зазначив, що такого боргу світ не бачив з часів наполеонівських війн: «Ми наближаємося до (рівня боргу - ред.) у 100% світового ВВП».

«Сьогодні у світі живе близько 8,1 млрд людей. Якби ми розділили цей борг на всіх людей на планеті, кожен з нас був би винен приблизно $39 тис.», – сказав Бренде.

Найбільше люди у всьому світі знайомі з сімейним боргом, що включає такі речі, як іпотека, кредитні картки та студентську заборгованість. На початок 2024 року такі борги становили $59,1 трлн.

Заборгованість підприємств, яку корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, склала $164,5 трлн. Також є державний борг, який використовується для фінансування державних послуг та проєктів без підвищення податків. Країни можуть позичати одна в одної або в глобальних установ, таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До слова, держборг Сполучених Штатів блискавично зростає – він збільшується на $1 трлн кожні 100 днів.

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Теги: Світовий банк фінансування

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