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Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
США планують направити конфісковані російські активи на фінансування відновлення України
фото: Zelenskiy/Telegram

Сполучені Штати заморозили близько $5 млрд російського центрального банку

Сполучені Штати Америки збираються використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України. Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

«Американський Конгрес надав такі повноваження щодо конфіскації російських активів у США і у нас є намір це зробити», ‒ зазначив він і наголосив, що Росія має заплатити за завдані Україні збитки.

Блінкен додав, що США та інші країни G7 працюють над механізмом, який дозволить використати інші заморожені активи на користь України.

Раніше голова мінфіну США Джанет Єллен розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ. Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

Як повідомлялося, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

До слова, Велика Британія не зможе конфіскувати заморожені активи Росії, оскільки у світі не існує прецеденту конфіскації активів. Про це заявив Politico британський юрист і експерт із санкцій Френсіс Бонд. За його словами, навіть для конфіскації прибутку від російських активів можуть знадобитися роки чи десятиліття.

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Теги: росія США фінансування Україна Ентоні Блінкен

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